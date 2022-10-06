За день росіяни 9 разів обстрілювали Сумщину, - Живицький

Сумщину обстрілювали з мінометів, артилерії та гвинтокрилів.

За сьогодні, 6 жовтня, було зафіксовано 9 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив, що всього за день зафіксували понад 150 приходів.

“Зокрема, опівдні росіяни обстріляли з САУ житловий масив села Кияниця. 40 прильотів”, - зазначив Живицький.

Території Юнаківської громади були під мінометним вогнем ще кілька разів впродовж дня.

По Середино-Будській громаді було 7 приходів із САУ, а по Есманській випустили 9 російських мін. Попередньо - без наслідків.

Близько 15:00 територію Краснопільської громади накрили вогнем із “Градів” - 40 прильотів, та з міномету - 15 прильотів. Ввечері, по іншій частині території громади, ще 5 прильотів.

Також ворог відкрив вогонь з артилерії по Миропільській громаді після 17:00. Усього 19 прильотів, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців.

У Білопільській громаді зафіксовано 10 приходів з мінометів, інформація щодо наслідків уточнюється.

Також були мінометні прильоти по Великописарівській громаді близько 20:00, а після 21:00 - 8 ракет з вертольоту.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу росіянами житлового кварталу Запоріжжя до медзакладів міста було доставлено 12 осіб, дев'ятьох з яких госпіталізовано, ще троє відмовилися від госпіталізації.