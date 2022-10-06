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За день росіяни 9 разів обстрілювали Сумщину, - Живицький

Сумщину обстрілювали з мінометів, артилерії та гвинтокрилів.

За день росіяни 9 разів обстрілювали Сумщину, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За сьогодні, 6 жовтня, було зафіксовано 9 обстрілів прикордонних населених пунктів Сумської області.  

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Він зазначив, що всього за день зафіксували понад 150 приходів. 

“Зокрема, опівдні росіяни обстріляли з САУ житловий масив села Кияниця. 40 прильотів”, - зазначив Живицький.

Території Юнаківської громади були під мінометним вогнем ще кілька разів впродовж дня. 

По Середино-Будській громаді було 7 приходів із САУ, а по Есманській випустили 9 російських мін. Попередньо - без наслідків. 

Близько 15:00 територію Краснопільської громади накрили вогнем із “Градів” - 40 прильотів, та з міномету - 15 прильотів. Ввечері, по іншій частині території громади, ще 5 прильотів. 

Також ворог відкрив вогонь з артилерії по Миропільській громаді після 17:00. Усього 19 прильотів, пошкоджені приватні будинки мирних мешканців.  

У Білопільській громаді зафіксовано 10 приходів з мінометів, інформація щодо наслідків уточнюється. 

Також були мінометні прильоти по Великописарівській громаді близько 20:00, а після 21:00 - 8 ракет з вертольоту.

Нагадаємо, внаслідок нічного обстрілу росіянами житлового кварталу Запоріжжя до медзакладів міста було доставлено 12 осіб, дев'ятьох з яких госпіталізовано, ще троє відмовилися від госпіталізації.

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