Ситуація на фронті розвивається за нашим планом, - Залужний у розмові з Міллі

Під час бесіди співрозмовники обговорили оперативну обстановку та проаналізували наступальну і оборонну операції Збройних Сил України.

Сьогодні відбулася телефонна розмова Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного у Facebook.

Під час бесіди співрозмовники обговорили оперативну обстановку на фронті та проаналізували наступальну і оборонну операції Збройних Сил України.

За словами Залужного, ситуація складна, але "повністю контрольована і розвивається за нашим планом".

"Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою", - зазначив Головнокомандувач.

Нагадаємо, днями в Пентагоні заявили, що США стежать за темпами витрат боєприпасів ЗСУ, щоб забезпечувати їхні потреби.

Днями Україна отримала новий пакет допомоги на суму 625 мільйонів доларів, у який входять додаткове озброєння та обладнання (зокрема, HIMARS).