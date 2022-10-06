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Ситуація на фронті розвивається за нашим планом, - Залужний у розмові з Міллі

Під час бесіди співрозмовники обговорили оперативну обстановку та проаналізували наступальну і оборонну операції Збройних Сил України. 

Ситуація на фронті розвивається за нашим планом, - Залужний у розмові з Міллі
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Сьогодні відбулася телефонна розмова Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це йдеться в повідомленні Залужного у Facebook.

Під час бесіди співрозмовники обговорили оперативну обстановку на фронті та проаналізували наступальну і оборонну операції Збройних Сил України. 

За словами Залужного, ситуація складна, але "повністю контрольована і розвивається за нашим планом". 

"Ми також звірили годинники щодо стану забезпечення українського війська озброєнням і технікою", - зазначив Головнокомандувач.

Нагадаємо, днями в Пентагоні заявили, що США стежать за темпами витрат боєприпасів ЗСУ, щоб забезпечувати їхні потреби.

Днями Україна отримала новий пакет допомоги на суму 625 мільйонів доларів, у який входять додаткове озброєння та обладнання (зокрема, HIMARS).

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