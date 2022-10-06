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У Хмельницькому й Тернополі відкрили регіональні Центри Уповноваженого зі зниклих безвісти

Такі центри прискорюють опрацювання даних, а разом із тим - і пошукову роботу, зазначили в Мінреінтеграції.

Сьогодні розпочали роботу ще два регіональних центри Уповноваженого зі зниклих безвісти.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Центри запрацювали в Хмельницькому і Тернополі. Вони значно прискорюють опрацювання даних, а разом із тим - і пошукову роботу, зазначили в міністерстві. Співробітники центрів тісно спілкуються з рідними зниклих, підтримують ці сім'ї та допомагають їм.

Фото: Пресслужба Мінреінтеграції

В Мінреінтеграції зазначили, що зв’язатися з регіональними координаторами можна за номером гарячої лінії 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймають у Viber і Telegram за телефоном (095) 896-04-21.

Крім цього, повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Нагадаємо, наприкінці вересня Координаційний центр Уповноваженого зі зниклих безвісти повноцінно запрацював на Київщині.

Нещодавно рівненський офіс розшукав чотирьох військових.

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