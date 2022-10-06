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"Акустичне насильство": в Україні з 7 жовтня заборонена музика в громадському транспорті

Транслювати музику та інші звуки можна через індивідуальні навушники пасажирів.

"Акустичне насильство": в Україні з 7 жовтня заборонена музика в громадському транспорті
Ілюстративне фото
Фото: Факты

Із 7 жовтня в Україні набуває чинності Закон 2310-IX, який передбачає заборону "акустичного насильства", тобто відтворювання музики та фільмів у громадському транспорті.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, де опублікований закон.

Так, водіям рейсових автобусів та маршруток забороняється вмикати в салоні музику,  фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Транслювати музику та інші звуки можна через індивідуальні навушники пасажирів. Водії таксі також можуть вмикати музику за згодою тих, кого вони везуть.

Заборона стосується водіїв міського транспорту, а також приміських, міжміських, міжнародних маршрутів. Крім того, водій має право висадити пасажира, який голосно увімкнув музику.

Нагадаємо, у лютому 2020 року в Раді було зареєстровано законопроєкт, який пропонує заборонити акустичне насильство в автотранспорті у зв'язку з  інцидентом, коли водій автобуса відмовився вимкнути російський серіал і висадив волонтерів посеред траси.

У червні 2022 року Рада заборонила музику держави-агресора в медіа та громадському транспорті.

Крім того, музикознавча спільнота України закликала музикантів усього світу не мати справ з російською культурою до кінця війни.

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