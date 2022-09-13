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У Харкові знову працює метрополітен

Метро відновило роботу сьогодні о 17:20.

У Харкові знову працює метрополітен
Фото: Харківський метрополітен у Telegram

Сьогодні вдень Харківський метрополітен відновив роботу після вимушеної зупинки, яка була пов'язана з технічними несправностями.

Про це повідомляє у Telegram Харківський метрополітен.

Зазначається, що сьогодні о 8:27 метрополітен Харкова припинив рух з технічних причин. Станом на 17:20 метро знову працює в штатному режимі.

 

Нагадаємо, вчора росіяни масово обстріляли Харків. Було попадання в дорожнє покриття та припинив роботу метрополітен. Його роботу відновили ближче до вечора. Внаслідок вчорашнього обстрілу загинула одна людина, шестеро – дістали поранення. 

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