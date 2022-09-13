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Росія заборонила військовозобов'язаним виїзд із Криму

Із 19 вересня покинути півострів можна лише з дозволу військкомату.

Росія заборонила військовозобов'язаним виїзд із Криму
Фото: Укрінформ

Окупаційна влада закрила військовозобов'язаним виїзд із Криму.

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Відлов гарматного м'яса продовжується. На черзі тепер Крим, де з 19 вересня виїзд за межі півострову можливий лише з дозволу військкомату", – зазначили в СтратКомі.

Такий висновок можна зробити з документу, який отримала транспортна компанія від "військового комісаріату республіки Крим".

У повідомленні йдеться, що через мобілізацію на тимчасово окупованому українському півострові, а також через "високий рівень терористичної загрози" запровадили нові правила. Тепер, щоб покинути Крим, треба мати при собі письмовий дозвіл із військкомату, в якому обов'язково має бути вказана дата повернення.

Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, у тимчасово окупованій частині Чугуївського району Харківщини росіяни почали активні заходи з примусової мобілізації. А на Луганщині загарбники планують примусово мобілізувати ще 10 тисяч чоловіків.

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