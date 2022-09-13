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ЗСУ деокупували ще три населених пункти у Харківській області

Було звільнено села Липці, Глибоке і Стрілеча.

ЗСУ деокупували ще три населених пункти у Харківській області
Скріншот відео
Фото: 247-й окремий батальйон у Facebook

Збройні сили України деокупували ще три населених пункти у Харківській області, які знаходяться на кордоні з РФ. Це села Липці, Глибоке та Стрілеча.

Про це повідомив у Facebook 247-й окремий батальйон.

Фото: 247-й окремий батальйон у Facebook

"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", – написали військові.

 

Українські військові вже підняли державний прапор України у звільнених населених пунктах.

 

Нагадаємо, у Харківській області в ході контрнаступу Збройних сил України вже звільнено понад 300 населених пунктів.

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