Було звільнено села Липці, Глибоке і Стрілеча.

Збройні сили України деокупували ще три населених пункти у Харківській області, які знаходяться на кордоні з РФ. Це села Липці, Глибоке та Стрілеча.

Про це повідомив у Facebook 247-й окремий батальйон.

Фото: 247-й окремий батальйон у Facebook

"Це наша земля. Вона є, була і буде Україною. Ніякого "руського міра" тут не буде. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", – написали військові.

Українські військові вже підняли державний прапор України у звільнених населених пунктах.

Нагадаємо, у Харківській області в ході контрнаступу Збройних сил України вже звільнено понад 300 населених пунктів.