Міністр оборони Естонії відвідав Україну і передав мобільний госпіталь для ЗСУ

У Києві з візитом перебуває міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Він уже зустрівся з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє у Twitter Олексій Резніков.

"Естонія завжди ставила людей понад усе. Це те, що вони зараз роблять – постачають українській армії найсучасніший мобільний госпіталь, який рятуватиме життя наших військових та цивільних. Дякуємо, друзі!" – написав він.

У лютому Естонія вже передавала Україні польовий госпіталь Role 2.

Раніше повідомлялося про те, що влада Естонії ухвалила рішення виділити для України ще один пакет військової допомоги, що включає міномети і протитанкові засоби. Естонці також планували долучитися до навчання українських військовослужбовців у Великій Британії, а ще – направити в нашу державу польовий госпіталь у співпраці з Німеччиною.