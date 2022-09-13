РНБО вже два місяці не може вжити санкцій проти російського олігарха Ротенберга, – ЦПК

Для подачі позову про конфіскацію його майна необхідно, щоб особа була в санкційному списку.

Рада національної безпеки та оборони вже два місяці не може внести російського олігарха Аркадія Ротенберга до санкційного списку. Кабмін ще 15 липня запропонував РНБО зробити це.

Мінʼюст не може підготувати позов про стягнення активів олігарха, допоки не буде рішення РНБО. Про це в телеграмі повідомив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Ротенберг – наближений до Путіна російський підприємець, який через контрольні компанії володіє столичним ТРЦ Ocean Plaza. Має нагороду від президента РФ за будівництво Кримського мосту.

Шабунін звернув увагу, що спершу українські активи Ротенберга, зокрема Ocean Plaza, були заарештовані, але згодом арешт скасували: "Суд тихесенько розблокував банківські рахунки компанії, пов’язаної із Ротенбергом, а потім ще й скасував арешт (в частині розпорядження) 20-ма об’єктами нерухомості, зокрема ТРЦ Ocean Plaza".

Офіс генпрокурора 9 серпня повідомив, що майно Ротенберга вартістю близько 350 млн грн передали в управління АРМА. Також в Офісі додали, що кінцевими бенефіціарами цього майна, серед якого, очевидно, і ТРЦ Ocean Plaza, є громадяни РФ з близького оточення Путіна. При цьому в 2014 році повідомлялося, що Ротенберг нібито більше не є власником ТРЦ.

Як встановило слідство, низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти по ланцюгу фінансових операцій могли перераховувати кінцевому власнику. Він же в подальшому використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, що забезпечують боєприпасами російських солдатів в Україні.

Справу відкрили за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України).

За кілька днів Печерський райсуд скасував рішення про арешт активів.

Після початку повномасштабного вторгнення до українського законодавства внесли зміни, що дозволяють конфіскувати активи російських олігархів на користь держави. Першим таким російським багатієм став Володимир Євтушенков, який володів в Україні 17 обʼєктами нерухомості та частками в кількох компаніях.