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Зеленський зустрівся з міністрами оборони Данії та Естонії

Обговорили фінансову та оборонну допомогу нашій державі та підтримку біженців.

Зеленський зустрівся з міністрами оборони Данії та Естонії
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії Мортеном Бедскоу та міністром оборони Естонії Ханно Певкуром.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський подякував міністрам за фінансову, гуманітарну та оборонну допомогу від обох держав для України із перших днів повномасштабного вторгнення РФ, а також підтримку біженців.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

"Ваші країни підтримували й підтримують Україну на всіх важких етапах нашого опору російській агресії та окупації", – сказав Президент.

Він відзначив внесок Естонії, яка виділила Україні допомогу в розмірі 0,8% свого ВВП.

Зеленський подякував Данії за посилення оборонних спроможностей нашої держави через надання необхідної допомоги та створення конференції союзників з підтримки України в Копенгагені.

Також Президент наголосив на важливості подальшої допомоги українській армії з боку Естонії та Данії.

Нагадаємо, міністр оборони Естонії під час відвідин України передав мобільний госпіталь для Збройних Сил.

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