Фінансову підтримку ЮНІСЕФ отримає понад тисяча опорних шкіл України, - Мінреінтеграції

В еквіваленті розмір фінансування становитиме три тисячі доларів.

Більш ніж тисяча українських опорних шкіл отримає фінансову підтримку від ЮНІСЕФ.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідний акт схвалив Кабмін. Документ дозволяє розпочати процес реалізації проєкту фінансової підтримки шкіл у 2022-2023 навчальному році.

В міністерства зазначили, що програма ЮНІСЕФ "Спільно до навчання" поширюється на 1284 опорні школи, де навчаються 450 тисяч дітей, зокрема, діти внутрішньо переміщених осіб.

Навчальні заклади отримають фінансування в еквіваленті три тисячі доларів.

"Це має допомогти школам організувати повноцінний освітній процес, комфортно перезимувати та не переривати навчання через негоду й холоди. Зокрема, кошти призначені на косметичний ремонт, закупівлю обігрівачів, ковдр, генераторів, пального, підручників, а також – облаштування безпровідної мережі "Інтернет" (Wi-Fi)", - наголосили в Мінреінтеграції.

Нагадаємо, станом на 12 вересня в Україні через російське вторгнення зруйновано 286 закладів освіти.

Тим часом в нашій державі триває обговорення створення єдиної державної дистанційної школи.