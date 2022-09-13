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Поліція арештувала вертоліт та авіазапчастини, які ремонтували на українських підприємствах для Білорусі та РФ

Вартість арештованого майна становить майже 300 мільйонів гривень.

Поліція арештувала вертоліт та авіазапчастини, які ремонтували на українських підприємствах для Білорусі та РФ
Фото: Національна поліція України

Правоохоронці арештували майно білоруських та російських підприємств - літак та авіазапчастини, які ремонтували на українських підприємствах.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції.

Вертоліт і частини несучих гвинтів до нього, а також авіаційний турбореактивний двигун завезли в Україну до початку повномасштабного вторгнення Росії. 

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Поліція з'ясувала, що замовники робіт (а це міноборони Білорусі та білоруські підприємства) постачають військову та іншу техніку для потреб збройних сил Росії. При цьому на одне з підприємств Міністерство фінансів США наклало санкції.

"Водночас викриті російські підприємства тісно співпрацюють із федеральною службою військ національної гвардії та міністерством внутрішніх справ РФ, а також управлінням справами президента країни-окупанта", - додали в Нацполіції.

Майно арештували. Його вартість становить майже 300 млн грн. Планується, що воно піде на потреби Збройних Сил України.

Нагадаємо, нещодавно АРМА передали сільськогосподарську техніку та об’єкти нерухомості російської компанії на суму понад 800 млн грн.

А до цього арештували понад 50 залізничних вагонів-цистерн, які були ввезені на територію України з РБ напередодні війни та мали забезпечувати потреби російської армії у перші дні агресії.

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