Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три повітряні цілі росіян за дві години.
Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил на Facebook.
Так, упродовж 14.00-16.00 бійці "приземлили" БпЛА і два літаки.
На Херсонщині бійці 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" ліквідували російський бомбардувальник Су-24.
У Донецькій області зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" збили штурмовик Су-25.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 244 літаки і 213 гелікоптерів, а також 904 БпЛА оперативно-тактичного рівня.