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Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник

"Приземлили" ворожу техніку на Херсонщині та Донеччині.

Повітряні сили України за дві години знищили два літаки росіян, а також безпілотник
Су-24

Сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили три повітряні цілі росіян за дві години.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних Сил на Facebook.

Так, упродовж 14.00-16.00 бійці "приземлили" БпЛА і два літаки.

На Херсонщині бійці 160-ої зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" ліквідували російський бомбардувальник Су-24.

У Донецькій області зенітники Шепетівського 11 зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" збили штурмовик Су-25.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 244 літаки і 213 гелікоптерів, а також 904 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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