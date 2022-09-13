У Запорізькій області триває евакуація дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування та маломобільних жителів

У безпечні регіони України та за кордон вже вивезли загалом1724 дитини.

У Запорізькій області триває евакуація дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і маломобільних категорій населення.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, у п’яти районах області - Бердянському, Василівському, Пологівському, Мелітопольському та Запорізькому – залишається понад дві тисячі таких дітей.

Керівництво області доручило головам громад провести моніторинг кількості дітей і представників маломобільних груп населення, які залишились в області, і впорядкувати плани їхньої евакуації.

Наразі в безпечні регіони України та за кордон вже евакуйовано загалом 1724 дитини (вихованці інтернатних закладів і діти, які виховуються у закладах сімейних форм навчання).

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук заявила, що понад 800 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, планують евакуювати з небезпечних регіонів. На той момент тривала точкова евакуація таких дітей із Запорізької, Дніпропетровської й інших областей.