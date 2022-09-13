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Окупанти здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та Півдня України, – ГУР

Окупаційна влада намагається уникнути панічних настроїв.

Окупанти здійснюють термінову евакуацію своїх родин з Криму та Півдня України, – ГУР
Фото: надано пресслужбою

Успішні дії захисників України змушують так звану владу тимчасово окупованого Криму та Півдня нашої держави терміново переселяти свої родини на територію РФ.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Попри запевнення населення в безпечності перебування на півострові, представники окупаційної адміністрації Криму, співробітники ФСБ та командири деяких військових частин в таємниці від підлеглих намагаються продати своє житло та терміново вивезти родичів з півострова", – йдеться у повідомленні.

Водночас окупанти заборонили укладення угод з купівлі-продажу житла, встановили обмеження на пересування Кримським мостом та всіляко намагаються закрити доступ до інформації про контрнаступальні дії захисників України.

Нагадаємо, ГУР пропонує кримчанам разом вигнати окупантів з української землі. Розвідка звернулася по допомогу до мешканців тимчасово окупованого Криму.

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