Окупанти вночі били по Сумській області, в Луганській – тривають позиційні бої, – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

У Сумській області після опівночі ворог обстрілював Есманську громаду – зафіксовано вісім прильотів з міномета. А після 8 ранку сьогодні був артобстріл Хотінської громади (били зі ствольної артилерії – 17 прильотів), у Шалигинській громаді прослуховувалися черги з крупнокаліберного кулемета. Попередньо – без втрат і руйнувань. Про це йдеться у зведенні від ОВА станом на 9 ранку.

Вчора по території Есманської громади було 18 прильотів зі ствольної артилерії протягом дня. Били росіяни і по Шалигинській громаді: 17 мінометних та шість із САУ. Також зафіксовано шість черг із крупнокаліберного кулемета по територіях громади зі сторони Росії. Ці обстріли у Шосткинському районі минули без руйнувань та жертв.

На Дніпропетровщині ворог вкотре обстріляв Нікопольський район. Ударив по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах "Градами" та важкою артилерією. Люди не постраждали. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, стадіон, господарські споруди та газогони. Масштаби руйнацій уточнюються.

У Харківській області минулої ночі ворог обстріляв Лозову. Є пряме влучання в об’єкт освіти. Сталася пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Харків і Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони області. За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Харкові загинула одна людина, шість отримали поранення. Також одна людина поранена в Ізюмському районі. В Харківському районі двоє поранених, один із них підірвався на міні в Руських Тишках. В Куп’янському районі двоє цивільних загинули.

У Луганській області на півночі тривають позиційні бої. Колаборанти масово тікають. У напрямку Луганська та кордону з РФ вишикувалися величезні черги з автівок. Не менші черги і на АЗС області – там, де бензин та дизпаливо ще не закінчилися. На Бахмутському напрямку по позиціях захисників здійснено за ніч: 10 артилерійських, сім мінометних та чотири обстріли з РСЗВ. Сім разів намагалися прорвати оборону на танку.

У Донецькій області вночі були обстріли Слов’янська, зранку – масований артобстріл Авдіївки. Інформація щодо наслідків уточнюється. За минулу добу обстріляні Авдіївка, Костянтинівка, Миколаївка, Вугледар, Слов’янськ, Торецьк, села Водяне, Опитне, Георгіївка та смт Олексієво-Дружківка. За минулу добу на Донеччині – пʼятеро загиблих, 10 поранених цивільних.

На Миколаївщині під постійним вогнем залишаються села, що розташовані на лінії розмежування Березнегуватської громади. Так, сьогодні вночі, о 02:15, були обстріли смт Березнегувате, внаслідок чого пошкоджено склад професійного ліцею. Минулося без жертв. Також протягом минулої доби продовжувалися обстріли старостинських округів Березнегуватської громади, що знаходяться біля межі зіткнення. Детальна інформація уточнюється.

За минулу добу під ворожими обстрілами перебувало смт Первомайське. Загалом зафіксовано понад 15 прильотів по території селища, чотири з яких влучили в приватне підприємство, інші – по відкритих територіях. Вчора вдень були обстріли с. Широке Широківської громади та поза межами населеного пункту. Постраждалих немає в обох випадках.

У Херсоні та області ситуація залишається складною. Продовжуються обстріли населених пунктів. У тимчасово окупованих населених пунктах фіксуються нові випадки воєнних злочинів, вчинених росіянами. За минулу добу окупанти обстріляли житлові квартали у селах Сухий Ставок, Осокорівка, Ольгине, Біла Криниця, Нововознесенське та Архангельське. Обстріл вівся по приватному сектору, де немає військових обʼєктів. Зафіксовано руйнування приватних будинків та об’єктів інфраструктури, є загиблі та поранені. Частина населених пунктів залишилася без водопостачання та електроенергії. Також лунали вибухи в районі Антонівського мосту та Нової Каховки.

За інформацією Генштабу, в Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах. Через великі втрати у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її винятково для своїх військових.

Нагадаємо, противник продовжує тактику терору та залякування цивільного населення. Під удари потрапили міста Харків та Лозова. Від авіаударів та обстрілів із РСЗВ пошкоджено інфраструктуру в районах населених пунктів Білогорівка, Весела Долина, Зайцеве, Юр’ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам’янка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костромка, Біла Криниця та Мирне.