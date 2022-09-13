Українські військові, ймовірно, вперше з початку повномасштабного російського вторгнення збили безпілотний літальний апарат іранського виробництва.

Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій ЗСУ в Telegram.

"З великою долею вірогідності можна стверджувати, що Збройні сили України вперше знищили іранський ударний безпілотний літальний апарат поблизу Куп’янська", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за зовнішнім виглядом це – саме іранський БПЛА. Мова йде про далекобійний БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, через втрати під час бойових дій та міжнародні санкції російські військові мають проблеми із запасами безпілотників. Тому РФ закупила БПЛА в Ірану.

За даними США, Росія одержала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed протягом декількох днів у серпні. Раніше повідомлялося, що Росія вже отримала частину бойових іранських безпілотників, і вони мають несправності.