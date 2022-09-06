Російській армії не вистачає безпілотників через бойові втрати та санкції, – Міноборони Британії

Через втрати під час бойових дій та міжнародні санкції російські військові мають проблеми із запасами безпілотників.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики зазначають, що російській армії не вдається зберігати свої запаси БПЛА на тлі бойових втрат та браку запчастин для них через міжнародні санкції.

“Обмежена доступність розвідувальних БПЛА погіршує тактичну обізнаність російських командирів і все більше заважає проведенню їхніх операцій”, – йдеться у звіті.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 September 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wrTBURFCJR



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gpVzBLzH7j — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 6, 2022

Останніми роками російська доктрина надає все помітнішу роль безпілотникам, зокрема для виявлення цілей для ударів артилерії.

“Проте БПЛА можуть бути вразливими як до кінетичних ефектів, коли їх безпосередньо збивають, так і до електронних перешкод”, – зазначають у розвідці.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 876 БПЛА оперативно-тактичного рівня, за минулу добу – 9 безпілотників.