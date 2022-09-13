​У Києві до кінця дня буде туман, видимість – 200–500 м

КМДА закликає водіїв бути обережними на дорогах.

У найближчу годину в Києві очікується туман, що зберігатиметься до кінця дня з видимістю 200–500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Водіям рекомендують дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар – увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні раніше за кліматичну норму – 2 вересня.