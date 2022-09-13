​У Києві до кінця дня буде туман, видимість – 200–500 м

У найближчу годину в Києві очікується туман, що зберігатиметься до кінця дня з видимістю 200–500 м (І рівень небезпеки, жовтий).
Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
Водіям рекомендують дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар – увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні раніше за кліматичну норму – 2 вересня.