Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
В Ізюмі загинула щонайменше тисяча цивільних внаслідок збройної агресії окупантів
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
​Український наступ
​Український наступ
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Києві до кінця дня буде туман, видимість – 200–500 м

КМДА закликає водіїв бути обережними на дорогах.

​У Києві до кінця дня буде туман, видимість – 200–500 м
Фото: Макс Требухов

У найближчу годину в Києві очікується туман, що зберігатиметься до кінця дня з видимістю  200–500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Про це повідомляє КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

Водіям рекомендують дотримуватися таких порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар – увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні раніше за кліматичну норму – 2 вересня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також