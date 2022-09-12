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​Метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні раніше за кліматичну норму

Метеорологічне літо в столиці тривало 100 днів.

​Метеорологічна осінь у Києві почалася на два тижні раніше за кліматичну норму
Фото: facebook.com/UkrHMC

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 2 вересня, на два тижні раніше за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського.

"Середньодобова температура повітря цього дня знизилася нижче +15° і дорівнювала +14,9°", – йдеться в повідомленні.

Найраніше початок метеорологічної осені в Києві зафіксовано в 1993 році – 25 серпня, а найпізніше – 15 жовтня 2020-го.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалося 25 травня, закінчилося 1 вересня й загалом тривало 100 днів. Найдовшим літо було у 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.

Нагадаємо, минулого року метеорологічна осінь у Києві почалася 19 вересня, на три дні пізніше кліматичної норми, але майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

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