Мешканці тимчасово окупованого Росією Криму публікують у соцмережах фото документів та оголошень, які регламентують роботу Кримського (Керченського) моста, а також нагадують, які для цього необхідно надати документи.

Про це повідомляють "ІнфоВійська України" у Twitter.

"Кримчани діляться у соцмережах цікавими фотографіями. Згідно з документами та оголошеннями, дуже скоро виїхати з тимчасово окупованого Криму Керченським мостом військовозобов’язані росіяни зможуть лише пред’явивши військовий квиток. Путіну вже не вистачає м’яса", – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо раніше, після вибухів на складах у Криму окупанти встановили перед в’їздом на Керченський міст контрольно-пропускний пункт, де перевіряють документи та автівки охочих виїхати.

Нагадаємо, речник Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю The Guardian говорив, що Україна розглядає зведений окупантами Кримський міст як законну військову ціль. За його словами, це ворота для постачання російської армії в Криму.

Генерал Дмитро Марченко також раніше заявляв, що знищення Кримського мосту є обовʼязковою умовою для деокупації.

У червні українська розвідка оприлюднила перехоплену технічну документацію Кримського мосту.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що президент РФ Володимир Путін може зберегти Кримський міст від знищення, якщо по ньому з півострова виведуть до Росії усіх окупантів.