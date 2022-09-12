Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, оскільки він вчасно здався у полон.

Російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає про деморалізацію у ЗС РФ та остаточну втрату віри у перемогу в результаті контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", – говорить 20-річний гранатометник.

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбники були фактично "спалені" шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, оскільки він вчасно здався у полон.

Він рекомендує здаватись іншим військовим РФ та звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну.

"Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война".

Нагадаємо, триває звільнення військами ЗСУ населених пунктів на Харківщині.