Контрабанда і генерал
Контрабанда і генерал
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
На Херсонщині ЗСУ активно просуваються вперед, - Хлань
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Терорист №1: українські кіберактивісти зламали телебачення у Петербурзі
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
Деякі російські льотчики думають тікати до Південної Америки, - ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, оскільки він вчасно здався у полон.

Полонений росіянин розповів про втечу командування окупантів від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, – СБУ
Фото: СБУ

Російський загарбник, який з березня дислокувався у Чугуївському районі Харківської області, розповідає про деморалізацію у ЗС РФ та остаточну втрату віри у перемогу в результаті контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За весь период нахождения на территории Украины я понял, что российская армия потеряла веру в победу, и командование пытается трусливо сбежать с поля боя", – говорить 20-річний гранатометник.

Кинуті своїми командирами напризволяще, загарбники були фактично "спалені" шквальним вогнем українських захисників на підході до Шевченкового.

Окупант зізнається, що йому пощастило вижити, оскільки він вчасно здався у полон.

Він рекомендує здаватись іншим військовим РФ та звертається до батьків російських солдатів із закликом не відпускати своїх дітей на війну.

"Я советую всем военнослужащим России сдаваться в плен. А также матерям и отцам своих детей – не допускать их к контракту, чтобы они не шли на свои жертвы, этого не стоит. Это не наша война".

Нагадаємо, триває звільнення військами ЗСУ населених пунктів на Харківщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також