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Головне за ніч. Понеділок, 12 вересня

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Донеччині, відбиті атаки противника, ворожі обстріли Харкова та Дніпропетровщини, репресії окупантів на Херсонщині.

Головне за ніч. Понеділок, 12 вересня
Фото: ДСНС

Добрі новини продовжують надходити: Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу захисники відтіснили росіян з понад 20 населених пунктів. Окупанти кидають свої позиції та втікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ з награбованим майном українців.

Напередодні ввечері росіяни здійснили черговий терористичний акт – завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста, в результаті було частково знеструмлено декілька областей. 

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають. 

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 вересня – у нашій новині.

Унаслідок нічного обстрілу Новобаварського району Харкова загинула одна людина, постраждали ще двоє. Будинок, в який потрапив російський снаряд, частково зруйновано.

Про удар по Новобаварському району міський голова Ігор Терехов повідомив близько опівночі.

А жертвами ворожого обстрілу інфраструктури Холодногірського району Харківщини стали двоє людей, працівники цього обʼєкта.

Рятувальники майже всю ніч ліквідовували пожежу, що виникла від обстрілу. Також учора постраждав обʼєкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Там поранено двох людей .

Загарбники не вгамовуються: армія РФ цієї ночі била по Дніпропетровській області з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії. Під ударами перебували Нікопольський і Криворізький райони.

По першому окупанти били тричі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. «Поцілили по трьом громадам – Нікопольській, Марганецькій і Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих і поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі», – зазначив Резніченко.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди, на щастя, не постраждали.

Дніпропетровська область станом на 8:30 ранку повністю відновила електропостачання в усіх громадах, де воно зникло вчора через ворожі обстріли.

Харківська область відновила електропостачання на 80%. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок російських ракетних ударів в Харкові та у великій частині області зникло електропостачання. Без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Роботи з відновлення тривають.

У Сумській і Полтавській областях електро- і водопостачання відновили ще вчора.

Ворог вдарив ракетами по Запоріжжю, обстріляв медзаклад у Краматорську і посилив репресії в Херсонській області. Також росіяни били по Дніпропетровській, Луганській, Полтавській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині. 

Більше інформації – в нашій новині.

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