Головне за ніч. Понеділок, 12 вересня

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Донеччині, відбиті атаки противника, ворожі обстріли Харкова та Дніпропетровщини, репресії окупантів на Херсонщині.

Добрі новини продовжують надходити: Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу захисники відтіснили росіян з понад 20 населених пунктів. Окупанти кидають свої позиції та втікають вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ з награбованим майном українців.

Напередодні ввечері росіяни здійснили черговий терористичний акт – завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ, об’єкту критичної інфраструктури міста, в результаті було частково знеструмлено декілька областей.

Сили оборони відбили атаки противника неподалік Майорська та Красногорівки. У районах Миколаївки Другої та Зайцевого бої тривають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 вересня – у нашій новині.

Унаслідок нічного обстрілу Новобаварського району Харкова загинула одна людина, постраждали ще двоє. Будинок, в який потрапив російський снаряд, частково зруйновано.

Про удар по Новобаварському району міський голова Ігор Терехов повідомив близько опівночі.

А жертвами ворожого обстрілу інфраструктури Холодногірського району Харківщини стали двоє людей, працівники цього обʼєкта.

Рятувальники майже всю ніч ліквідовували пожежу, що виникла від обстрілу. Також учора постраждав обʼєкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі. Там поранено двох людей .

Загарбники не вгамовуються: армія РФ цієї ночі била по Дніпропетровській області з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії. Під ударами перебували Нікопольський і Криворізький райони.

По першому окупанти били тричі, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. «Поцілили по трьом громадам – Нікопольській, Марганецькій і Червоногригорівській. Обійшлося без загиблих і поранених. Пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі», – зазначив Резніченко.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді. Понівечені будинки та газогін. Люди, на щастя, не постраждали.

Дніпропетровська область станом на 8:30 ранку повністю відновила електропостачання в усіх громадах, де воно зникло вчора через ворожі обстріли.

Харківська область відновила електропостачання на 80%. Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що унаслідок російських ракетних ударів в Харкові та у великій частині області зникло електропостачання. Без електрики не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Роботи з відновлення тривають.

У Сумській і Полтавській областях електро- і водопостачання відновили ще вчора.

Ворог вдарив ракетами по Запоріжжю, обстріляв медзаклад у Краматорську і посилив репресії в Херсонській області. Також росіяни били по Дніпропетровській, Луганській, Полтавській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Більше інформації – в нашій новині.

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