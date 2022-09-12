Українські бійці змогли захопити новенькі російські БПЛА “Орлан-10”, а разом із ними наземні станції, антени та заводську документацію.

Про це повідомив волонтер та журналіст Павло Кашчук.

Зазначається, що захоплена техніка належала раніше 15 бригаді армійської авіації армії Росії.

“Тобто, зовсім скоро друга (але це не точно) армія фактично втратить свої наймасовіші безпілотники. Вони стануть ще легшим видобуванням для наших РЕБ і РЕР, як і їхні екіпажі на землі під час роботи для ракет Хаймарс! Схоже, точні координати наземок можна зняти з сигналу”, - наголосив Кашчук.

Фото: Павло Кашчук

Фото: Павло Кашчук

Фото: Павло Кашчук

Фото: Павло Кашчук

Він підкреслив, що особлива заслуга в “отриманні” постачання належить 8 полку ССО та спецгрупі снайперів “Десна”.

Нагадаємо, три безпілотники Bayraktar TB2 з проєкту “Народний Байрактар” вже доставлено в Україну. Вони отримали імена Ковінька, Халепа та Трясця.