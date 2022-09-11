Смілянський анонсував випуск першого маркованого конверту військового часу

Укрпошта продовжує випуск продукції на військову тематику. Цього разу в планах випуск першого маркованого конверту військового часу.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

“Завдяки нашим ЗСУ, відбуваються такі події, що ми не можемо не задокументувати їх так, як це вміє Укрпошта. Ми додали до колекції символічний маркований конверт “Ласкаво просимо до пекла”. Думаю, цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги”, - написав Смілянський.

Він зазначив, що за такий дизайн конверта проголосували понад 200 тис. українців, він буде маркований новою маркою “Тризуб”.

Смілянський уточнив, що новий конверт можна буде відправляти по території України.

Нагадаємо, гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський провів переговори із Поштою Польщі стосовно зниження тарифів на пересилання посилок та інших покращень у поштовому сполученні між двома країнами.