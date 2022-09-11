Мешканців Сумщини просять вимкнути електроприлади для уникнення пошкодження через зниження напруги

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям області вимкнути електроприлади та побутову техніку.
Про це він повідомив у Telegram.
"Впала напруга в електромережі по всій області! Рекомендую наскільки можна вимкнути електроприлади і побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження!", - написав Живицький.
Він зазначив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні під час повномасштабного вторгнення Росії.
Також, за словами глави ОВА, можливі атаки російських військ щодо об'єктів енергозабезпечення в Україні.
Раніше телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.