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Мешканців Сумщини просять вимкнути електроприлади для уникнення пошкодження через зниження напруги

Електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні.

Мешканців Сумщини просять вимкнути електроприлади для уникнення пошкодження через зниження напруги
Ілюстративне фото
Фото: http://energomir.net

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям області вимкнути електроприлади та побутову техніку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Впала напруга в електромережі по всій області! Рекомендую наскільки можна вимкнути електроприлади і побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження!", - написав Живицький.

Він зазначив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за словами глави ОВА, можливі атаки російських військ щодо об'єктів енергозабезпечення в Україні.

Раніше телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.

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