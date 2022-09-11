Мешканців Сумщини просять вимкнути електроприлади для уникнення пошкодження через зниження напруги

Електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні.

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький через зниження напруги електромереж рекомендував мешканцям області вимкнути електроприлади та побутову техніку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Впала напруга в електромережі по всій області! Рекомендую наскільки можна вимкнути електроприлади і побутову техніку, щоб уникнути її пошкодження!", - написав Живицький.

Він зазначив, що електросистема області залишається нестабільною через руйнування у результаті ворожих бомбардувань у березні під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також, за словами глави ОВА, можливі атаки російських військ щодо об'єктів енергозабезпечення в Україні.

Раніше телеграм-канали повідомляли про вибухи в області.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.