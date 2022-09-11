Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
Гайдай: росіяни та колаборанти тікають з Луганщини, черги на виїзд – кілометрові
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
З'явилися перші кадри звільненого Ізюма
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
Бійці загону “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Імена безіменної могили. Історія чотирьох людей, тіла яких знайшли в яру на Херсонщині
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
Бійці 30 бригади ім. князя Костянтина Острозького оприлюднили відео, як "підсмажили" російський танк
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
У деокупованому селищі Харківської області виявили вбитих зі слідами катувань
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ЗСУ вже на околицях Лисичанська, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоВійна

​Окупанти вдарили ракетами по Харківщині, знеструмлено Дергачівську ОТГ

Обленерго працює над відновленням електроенергії.

​Окупанти вдарили ракетами по Харківщині, знеструмлено Дергачівську ОТГ
Ілюстративне фото
Фото: ye.ua

Російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.

Про це повідомила пресслужба Дергачівської міської ради в Telegram.

"Шановні громадяни! Наразі територія громади повністю знеструмлена через те, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури!", - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликають зберігати спокій. Наразі Харківобленерго працює над відновленням електроенергії.

Нагадаємо, з початку вересня ЗСУ звільнили від російських загарбників понад 3 тисячі квадратних кілометрів українських територій. На Харківському напрямку наші засхисники почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. Як заявив командувач ЗСУ Валерій Залужний, до виходу на державний кордон залишається 50 км.

На Харківщині звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.

Сьогодні ЗСУ зайшли в Гоптівку, що в 2 км від російського кордону.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також