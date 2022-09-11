​Окупанти вдарили ракетами по Харківщині, знеструмлено Дергачівську ОТГ

Російські окупанти вдарили ракетами по критичній інфраструктурі в Харківській області. В результаті було знеструмлено Дергачівську ОТГ.

Про це повідомила пресслужба Дергачівської міської ради в Telegram.

"Шановні громадяни! Наразі територія громади повністю знеструмлена через те, що окупанти вдарили по об'єктах критичної інфраструктури!", - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликають зберігати спокій. Наразі Харківобленерго працює над відновленням електроенергії.

Нагадаємо, з початку вересня ЗСУ звільнили від російських загарбників понад 3 тисячі квадратних кілометрів українських територій. На Харківському напрямку наші засхисники почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. Як заявив командувач ЗСУ Валерій Залужний, до виходу на державний кордон залишається 50 км.

На Харківщині звільнено або взято під контроль понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами.

Сьогодні ЗСУ зайшли в Гоптівку, що в 2 км від російського кордону.