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Укрпошта домовилась із поштою Польщі про покращення поштового сполучення

Договір мають підписати до середини вересня.

Укрпошта домовилась із поштою Польщі про покращення поштового сполучення
Фото: Facebook Ігоря Смілянського

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський провів переговори із Поштою Польщі стосовно зниження тарифів на пересилання посилок та інших покращень у поштовому сполученні між двома країнами.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він зазначив, що договір про взаємне зниження тарифів на пересилання посилок мають підготувати та підписати до 15 вересня. 

Крім того, посилки можна буде відправити та отримати в усіх відділеннях Пошти Польської та Укрпошти.

Також сторони домовились опрацювати процеси обробки посилок так, щоб терміни доставки були в рази швидше. Для цього підключили Укрзалізницю та планують з допомогою Мінінфраструктури “поставити частину посилок на “залізні рейки”, щоб не втрачати час на кордоні”.

“Ну і, звісно, про спільний випуск марки теж поспілкувались”, - повідомив Смілянський.

Як раніше повідомлялось, з 1 серпня Укрпошта почала працювати лише на підконтрольній Україні території. 

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