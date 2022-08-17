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Шольц знову заявив про "важливість" переговорів з Путіним

При цьому канцлер Німеччини висловив сумнів у нормалізації відносин з Росією в найближчому майбутньому.

Шольц знову заявив про "важливість" переговорів з Путіним
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц упевнений, що розмови з російським президентом Володимиром Путіним "важливі, зокрема й у майбутньому".

Про це він розповів в інтерв'ю шведському виданню Dagens Nyheter, передає LIGA.net.

За його словами, пряме спілкування з Путіним важливе, "особливо під час кризи". Шольц наголосив, що хоче, щоб Путін отримував повідомлення безпосередньо та прямо взяв на себе відповідальність за війну проти України.

"Моє чітке послання йому полягає в тому, що його стратегія щодо України не спрацює. Звичайно, це не означає, що Росія час від часу змінює курс. Але Путін має знати, чого ми від нього вимагаємо. Ось чому я вважаю, що такі розмови важливі, зокрема й у майбутньому", – заявив Шольц.

Він також висловив сумнів у нормалізації відносин з Росією в найближчому майбутньому.

"Росія веде війну проти України, приносячи величезні страждання та руйнування. Поки Росія не припинить цю війну, не виведе свої війська з України та не укладе мир на розумних умовах, я не бачу можливості навіть почати думати про нормалізацію", – резюмував канцлер.

Нагадаємо, раніше Шольц закликав не ускладнювати виїзд із Росії тим людям, які виступають проти режиму Путіна.

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