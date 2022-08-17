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У Мексиці знайшли вбитим шостого за місяць журналіста

Минулого тижня там виявили тіла чотирьох працівників радіо, а за тиждень до цього – ще одного репортера. 

У Мексиці знайшли вбитим шостого за місяць журналіста
Хуан Лопес
Фото: west observer

У Мексиці знайшли мертвим журналіста Хуана Архона Лопеса, який зник безвісти 9 серпня. Тіло було знайдено в північному прикордонному штаті Сонора, в місті Сан-Луїс-Ріо-Колорадо, пише Reuters.

Лопес вів у фейсбуці сторінку A que le tempes. На тілі загиблого були ознаки насильства, його опізнали за татуюваннями.

"У нього була вебсторінка, де він висвітлював теми безпеки, він був відомий і знаний у Сан-Луїсі", – повідомила Бальбіна Флорес із "Репортерів без кордонів". 

Мексика – одна з найнебезпечніших для журналістів країн. Відколи у 2018 президентом став Андреас Мануель Лопес Обрадор в Мексиці загинули щонайменше 34 журналісти. 

Минулого тижня четверо співробітників радіо в прикордонному місті Сьюдад-Хуарес були вбиті. За тиждень до цього журналіст Ернесто Мендес був убитий в штаті Ганахуато. 

The Guardian додає, що Лопес – 14 убитий журналіст від початку поточного року. 

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