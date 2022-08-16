Чехія підтвердила готовність долучитись до відновлення України

Чехія готова взяти на себе координацію процесу відбудови Дніпропетровської області.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Заступник міністра закордонних справ Чеської Республіки Ярослав Кюрфюрст висловив готовність Чехії і надалі надавати Україні необхідну підтримку і допомогу, у тому числі шляхом посилення міжнародних санкцій проти РФ.

Також Чехія та Україна домовились поглиблювати взаємодію у сфері європейської інтеграції України, яка є одним з головних пріоритетів головування Чехії у Раді Євросоюзу у другому півріччі 2022 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський підтримав зупинення видачі громадянам Росії віз до країн Європейського Союзу та заявив про намір порушити це питання на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Празі.