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За день росіяни 12 разів відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький

На щастя, ніхто не постраждав.

За день росіяни 12 разів відкривали вогонь по Сумщині, - Живицький
Фото: Telegram Дмитра Живицького

За сьогодні, 16 серпня, росіяни 12 разів відкривали вогонь по територіях Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад Сумської області. Загалом було зафіксовано близько 130 прильотів. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

“Хотінська громада: близько 11:00 ворог вів вогонь з гранатомета (30 мм) − 26 прильотів”, - повідомив Живицький. 

Також з 15:10 до 16:35 з території РФ вівся мінометний обстріл Білопільської громади − 20 прильотів. Продовжився мінометний обстріл громади о 20:12 – 23 прильоти. Також громаду росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії − 5 прильотів, з території РФ, близько 21:00. 

О 15:20 ворог почав обстріл з 122 мм ствольної артилерії Миколаївської громади - 10 прильотів, а з 15:35 до 15:50 − ще 10 прильотів. 

Шалигінська громада була під вогнем зі ствольної артилерії: з 15:50 − 8 прильотів, о 16:40 − 7 прильотів, близько 17:00 ще 6. 

О 17.33 з території Росії здійснено мінометний обстріл Краснопільської громади − 2 прильоти. Продовжився обстріл з 20:10 − 10 прильотів. 

По вечірнім обстрілам уточнюється інформація щодо руйнувань. 

Нагадаємо, сьогодні, 16 серпня, російські окупаційні війська обстріляли військовий аеродром у Житомирській області з літаків, які злетіли з території Білорусі.

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