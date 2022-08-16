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У Міносвіти розповіли, як навчатимуться українські школярі з 1 вересня

1300 шкіл розташовані на тимчасово окупованій росіянами території.

У Міносвіти розповіли, як навчатимуться українські школярі з 1 вересня
Фото: mon.gov.ua

Із 1 вересня українські школярі навчатимуться за очною, дистанційною та змішаними формами залежно від безпекової ситуації і можливостей фонду захисних споруд.

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України.

За словами міністра Сергія Шкарлета, форму організації освітнього процесу обиратимуть залежно від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Її визначатимуть відповідним рішенням військово-цивільних адміністрацій. 

"Рішення приймається за участю батьків учнів. Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати дистанційну форму або індивідуальний графік, або перевести дитину на екстернатну чи сімейну форму навчання. Для учнів, батьки яких оберуть онлайн-навчання, у закладі освіти можуть організовуватись окремі класи з дистанційною формою організації освітнього процесу. Жодна дитина не буде поза освітнім процесом", - сказав Шкарлет.

Міністр підкреслив, що форма навчання може змінюватися впродовж навчального року залежно від безпекової ситуації в населеному пункті.

В міністерстві також повідомили, що органи управління освітою та керівники закладів загальної середньої освіти провели опитування серед батьків щодо організації навчання.

Наразі з 12,8 тисячі шкіл за очною формою планують розпочати навчання три тисячі, за дистанційною – майже 5,7 тис., а за змішаною – 4 тис.

У Міносвіти зауважили, що 1,3 тисячі шкіл розташовані на тимчасово окупованих територіях.

"Усі заклади загальної середньої освіти Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей працюватимуть за дистанційною формою. Не працюватимуть за очною формою заклади в Запорізькій та Одеській областях", – додав Шкарлет.

За всіма формами навчання будуть функціонувати заклади в 17 областях України.

Нагадаємо, на Одещині заклади освіти працюватимуть за змішаною системою, на Київщині офлайн-навчання запровадять там, де це можливо.

Також за очне навчання в школах виступають 53% батьків школярів Сумщини.

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