Батьків не змушуватимуть віддавати дітей на офлайн навчання, якщо в них виникатимуть перестороги щодо безпеки.

На Кіровоградщині на території закладів освіти облаштовують укриття для дітей та педагогів, де вони зможуть перебувати під час повітряної тривоги.

Про це повідомила Кіровоградська ОВА.

Укриття забезпечують необхідними медикаментами, водою. Також туди проводять інтернет.

"Я дякую освітянам, які відповідально готуються до нового навчального року. Найперше для нас важлива безпека дітей і персоналу. Наголошую, ми перевіримо кожен заклад, і лише за наявності відповідних умов, він зможе почати повноцінний освітній процес. Перед нами стоять два завдання – безпека і право вибору, як навчатися. Варіантів буде кілька", - зазначив голова ОВА Андрій Райкович.

За його словами, батьків не змушуватимуть віддавати дітей на офлайн навчання, якщо в них виникатимуть перестороги щодо безпеки.

Фото: Кіровоградська ОДА

Фото: Кіровоградська ОДА

Нагадаємо, більшість шкіл Києва зараз перебувають у процесі обрання формату навчання. Вони мають на це 10 днів.

Кожен із батьків може висловитися за ту чи іншу форму навчання – очну, заочну, індивідуальну – і за потреби змінити її протягом року.

Наразі близько 20% столичних школярів зараз перебувають за кордоном – вони вчитимуться дистанційно. Додатково школи Києва навчатимуть вимушених переселенців.