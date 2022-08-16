Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань безвісти зниклих та низки силових структур України.

Україна повернула тіла 19 загиблих захисників. Процес повернення відбувся відповідно до норм Женевської конвенції.

Про це повідомили в телеграм Мінреінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 12 серпня Україна повернула тіла 522 загиблих. Їх вважали зниклими безвісти.