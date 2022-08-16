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Україна повернула тіла 19 загиблих захисників

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань безвісти зниклих та низки силових структур України. 

Україна повернула тіла 19 загиблих захисників
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Україна повернула тіла 19 загиблих захисників. Процес повернення відбувся відповідно до норм Женевської конвенції.

Про це повідомили в телеграм Мінреінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 19 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на 12 серпня Україна повернула тіла 522 загиблих. Їх вважали зниклими безвісти. 

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