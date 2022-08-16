Українські військові влучним ударом із українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна" знищили російський "Солнцепьок".

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Мінус ворожий "Солнцепьок". Воїни ЗСУ з українського ПТРК "Стугна" знищили коштовну, тяжку вогневу систему "Солнцепьок", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Солнцепек" – важка вогнеметна система, одна із систем озброєння, призначена для виведення з ладу легкоброньованої техніки, руйнування будівель і споруд об’ємним вибухом. Також для знищення живої сили противника, розташованої на відкритій місцевості та у фортифікаційних спорудах. Веде вогонь запалювальними або термобаричними боєприпасами. Знищення відбувається полем високої температури та надлишковим тиском.