Уранці 16 серпня в Джанкойському районі окупованого Криму чути вибухи і видно вогонь.

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

“Повідомляють з тимчасово окупованого Криму: влучне попадання по військовій частині орків в селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району. Вибухи лунають протягом часу”, – йдеться в повідомленні.

Чубаров додав, що “о 07.41 – влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом”. О 8:04 гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов терміново вирушив до села Майське Джанкойського району. Село Майське знаходиться на відстані одного кілометру від селища Qalay (нині Азовське).

Оновлення 9:00. Видання “Крыминформ” повідомляє про те, що у Джанкойському районі сьогодні сталося одночасно два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції й детонація на складах боєприпасів у селищі Майське. Джерела видання в екстрених службах підтверджують цю інформацію.

Міноборони РФ підтвердило інформацію про те, що внаслідок пожежі у військовій частині в Джанкойському районі Криму сталася детонація боєприпасів.

Російські державні ЗМІ додають, що внаслідок детонації на складі боєприпасів постраждали двоє людей. Сергій Аксьонов заявив, що мешканців села Азовське евакуюють за межі п'ятикілометрової зони.

Оновлення 11:00. У Криму окупанти почали евакуацію людей після вибухів на складі боєприпасів поблизу Джанкоя, станом на 10 ранку вже виїхали близько 2 тисяч осіб. Тисячі громадян РФ вже висуваються в бік мосту через Керченську протоку.

"Вас же попереджали одразу після Новофедорівки – не затримуйтесь, їдьте з нашого Криму завчасно... Ні, треба було Вам чекати на Джанкой...”, – заявив Рефат Чубаров.

Нагадаємо, в окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи в Новофедорівці, де знаходиться військовий аеродром Повітряно-космічних сил Росії. Окупанти назвали це "детонацією боєприпасів" і сказали, що технічних втрат не було. Наступного дня після "детонації" Генштабу ЗСУ повідомив про знищення 9 літаків ворога.