Головне за ніч. Вівторок, 16 серпня

Вибухи в Криму, бої на Донбасі, обстріл Харкова, смертоносна повінь в Афганістані.

Схоже, курортний сезон в окупованому Криму зіпсовано остаточно. Сьогодні вранці в Джанкойському районі окупованого півострова чути вибухи і видно вогонь.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про вибухи боєприпасів у військовій частині окупантів в селищі Qalay (нині Азовське).

Згодом видання “Крыминформ” повідомило, що у Джанкойському районі сьогодні одночасно сталися два інциденти: пожежа на трансформаторній підстанції і детонація на складах боєприпасів у селищі Майське. Джерела видання в екстрених службах підтверджують цю інформацію.

Інформацію про детонацію боєприпасів унаслідок пожежі у військовій частині в Джанкойському районі Криму підтвердило і Міноборони РФ.

Російські державні ЗМІ повідомляють про двох постраждалих. Мешканців села Азовське евакуюють за межі п'ятикілометрової зони.

Нагадаємо, 9 серпня пролунали вибухи в Новофедорівці, де розташований військовий аеродром Повітряно-космічних сил Росії. Тоді окупанти теж назвали це "детонацією боєприпасів" і сказали, що технічних втрат не було. Наступного дня після "детонації" Генштаб ЗСУ повідомив про знищення 9 ворожих літаків.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ворог безуспішно штурмував на напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Бойові дії тривають на напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне в Донецькій області.

Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 7:00 16 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку війни російська армія втратила у війні з Україною 43 900 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще 150 окупантів, чотири танки, вертоліт та іншу військову техніку.

Найбільших втрат противник зазнає, як і раніше, на Донецькому напрямку.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 16 серпня окупанти обстріляли п’ять з дев’яти районів Харкова.

“Уночі о 02:15 обстріляно одразу кілька районів Харкова. Попередньо Шевченківський та Київський (фактично самий центр міста), Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони”, – повідомив у телеграмі мер міста Ігор Терехов.

Це п'ять із дев'яти районів Харкова. Такого радіусу удару ракетами по місту не було давно, зазначив мер. Інформації про постраждалих на той час не було.

“У деяких випадках маємо руйнування інфраструктурних та інших об'єктів, доріг”, – додав Терехов.

На Херсонщині окупанти ведуть бої на вже деокупованих територіях, на Луганщині наступають з боку Лисичанського заводу.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Детальніше – в нашій новині.

Люди страждають і там, де наразі немає війни. Станом на ранок 16 серпня кількість загиблих внаслідок вибуху у торговому центрі у Єревані зросла до 15, повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Вірменії. Шість тіл впізнали, а дев'ять, серед яких є тіло дитини, ідентифікувати поки що не вдалося.

До медичних центрів міста звернулися 60 громадян, 12 досі госпіталізовані, решта 48, отримавши медичну допомогу, виписалися.

На місці події працюють 171 вогнеборець, 8 пожежних та одна рятувальна машина.

Через раптову повінь, що накрила кілька сіл у провінції Парван на сході Афганістану, загинули щонайменше 17 осіб.

Вода змила десятки будинків, декілька місцевих жителів зникли безвісти. Точна кількість жертв і розмір матеріальних збитків поки що не відомі.

За останні місяці внаслідок злив і повеней в Афганістані загинули понад 200 людей.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!