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Поліція виявила 1 352 тіла вбитих росіянами мирних мешканців Київщини

Вони були розстріляні.

Поліція виявила 1 352 тіла вбитих росіянами мирних мешканців Київщини
Скріншот відео
Фото: Поліція Київської області у Facebook

З 24 лютого правоохоронці виявили 1 352 тіла вбитих цивільних мешканців Київщини.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Київської області.

“Тіло ще одного вбитого окупантами мирного жителя знайшли сьогодні між Здвижівкою і Блиставицею. Станом на 15 серпня на Київщині вже виявили 1 352 тіла вбитих окупантами мирних жителів”, – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

За його словами, це – чоловік 1964 року народження, його особу вже встановлено.

“28 лютого він разом з родиною намагався виїхати на безпечну територію на цивільній автівці. Але під час руху їхній автомобіль було розстріляно солдатами російської армії. У результаті цей чоловік загинув, також була вбита його дружина і їхній старший 17-річний син та 2 його собаки були теж вбиті”, – сказав чиновник.

Вижили тільки бабуся – теща цього чоловіка, і дівчинка 5-ти років, яка отримала кульове поранення голови. Дитина залишилася живою, їй була надана необхідна допомога і наразі вона перебуває у безпеці, уточнив поліцейський.

“Це – черговий злочин армії РФ, її солдат, які просто розстрілювали наших цивільних громадян, навіть тих, які перебували у цивільних авто”, – заявив Нєбітов.

Він додав, що на Київщині більшість людей були вбиті безпосередньо із стрілецької зброї, тобто – розстріляні.

Начальник поліції Київської області зазначив, що правоохоронці постійно працюють над встановленням тих росіян, які вбивали українців. Вже є інформація щодо 3 тисяч осіб з-поміж армії РФ, які перебували безпосередньо на території Київщини і вчиняли тут злочини.

Нагадаємо, станом на 8 серпня в Бучанській громаді знайшли 458 тіл людей, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення, 415 з них були вбиті. 

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