За добу поліція зареєструвала 41 обстріл українських населених пунктів окупантами

На Дніпропетровщині пошкоджено близько десяти багатоквартирних та приватних будинків, зазначили у МВС.

За минулу добу Національна поліція зареєструвала 41 обстріл українських населених пунктів окупантами.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він наголосив, що російські війська продовжують обстрілювати населені пункти України, влучаючи, переважно, в цивільні об’єкти та житлові квартали.

“За минулу добу поліція зареєструвала 41 обстріл населених пунктів. Під прицілом лишається і Дніпропетровщина, там пошкоджено близько десяти багатоквартирних та приватних будинків. Подібна ситуація з обстрілами цивільних інфраструктури зафіксована на Донеччині, Запоріжжі, Кіровоградщині. Так само під обстрілами – Сумщина, Харківщина, Миколаївщина, Одещина”, – зазначив Єнін.

За його словами, як наслідок таких обстрілів щодоби фіксуються десятки жертв та травмованих, зокрема серед цивільного населення

Він додав, що фактично жоден ракетний чи артилерійський обстріл не відбувався без того, щоб не бути “підсвіченим” агентурним шляхом.

“Зазвичай ці люди працюють за невеликі гроші або співпрацюють з ворогом з ідеологічних питань. Поліція всіх областей орієнтована на відпрацювання профілактичних заходів – особлива увага тим областям, на території яких йдуть бойові дії. Але активна робота ведеться і на Київщині, і в західних областях. І результатом цих відпрацювань є сотні людей, яких ми аргументовано підозрюємо в проведенні диверсійно-підривної діяльності проти України”, – сказав заступник міністра.

Нагадаємо, вночі 16 серпня окупанти обстріляли п’ять з дев’яти районів Харкова. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, такого радіусу удару ракетами по місту не було давно. Про постраждалих інформації наразі немає.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що 22 тисячі ворожих ударів припало на цивільні об'єкти і лише 300 – на військові.