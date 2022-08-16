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З 24 лютого в Києві було затримано більше 300 потенційних учасників ДРГ

В подальшому їх передали СБУ.

З 24 лютого в Києві було затримано більше 300 потенційних учасників ДРГ
Фото: Цензор

За час повномасштабної війни у Києві поліцією було затримано 313 потенційних учасників 23-х ДРГ. 

Про це у ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів начальник ГУ Нацполіції у Києві Іван Вигівський.

“Сьогодні у нас 10 оперативних груп працюють саме на виявлення ДРГ”, - повідомив він.

Виговський зазначив, що потенційні диверсанти були передані СБУ, яка далі і займалася їх документуванням, бо ДРГ є фактично підслідністю СБУ.

Громадяни допомагали виявляти підозрілих осіб, поліція налагодили спілкування з представниками ОСББ та з тими місцевими мешканцями, хто залишився в Києві.  

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на території України спіймали близько сотні ДРГ та 1,6 тис. ймовірних диверсантів. 

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