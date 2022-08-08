Близько сотні ворожих ДРГ затримали в Україні від 24 лютого, - МВС

Російська агентура намагається отримати важливі дані про захист України.

З початку повномасштабного вторгнення Росії на території України спіймали близько сотні ДРГ та 1,6 тис. ймовірних диверсантів.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, впродовж тижня правоохоронці аналізують 10-15 тис. людей, підозрюваних у диверсійній діяльності.

За словами Єніна, коригувальники та поплічники диверсантів співпрацюють із окупантами за 5-10 тисяч гривень.

Нагадаємо, військова контррозвідка СБУ в Дніпропетровській області затримала російського агента, який розвідував позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300.

Раніше у ході спецоперації на Миколаївщині затримано трьох глибоко законспірованих ворожих агентів. Вони розвідували бойові позиції та переміщення підрозділів ЗСУ, а також геолокацію стратегічних об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.