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Поліція Київської області просить допомоги із встановленням осіб загиблих

Фахівці оглянули тіла загиблих, але більшість з них лишається невстановленими.

Поліція Київської області просить допомоги із встановленням осіб загиблих
Фото: Бучанська міська рада

З 15 червня до 27 липня до моргів Київської області надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України. Серед них - загиблі на території металургійного комбінату “Азовсталь”. 

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області. 

Для ідентифікації загиблих в слідчому управлінні поліції Київської області визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних. 

Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014. Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей. 

В повідомленні слідчим треба вказати наступну інформацію: 

  • Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
  • Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
  • Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше) 
  • Фото зниклої особи;
  • Татуювання (детальний опис) - фото; 
  • Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
  • Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
  • Номер телефону яким користувалась зникла особа;
  • Номер телефону контактної особи.

Нагадаємо, у Київській області знайшли тіло вбитого під час російської окупації чоловіка. Воно знаходилося в люку на узбіччі Житомирської траси.

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