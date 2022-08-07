Поліція Київської області просить допомоги із встановленням осіб загиблих

Фахівці оглянули тіла загиблих, але більшість з них лишається невстановленими.

З 15 червня до 27 липня до моргів Київської області надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України. Серед них - загиблі на території металургійного комбінату “Азовсталь”.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Для ідентифікації загиблих в слідчому управлінні поліції Київської області визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.

Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014. Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей.

В повідомленні слідчим треба вказати наступну інформацію:

Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;

Зріст, розмір взуття, розмір одягу;

Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)

Фото зниклої особи;

Татуювання (детальний опис) - фото;

Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);

Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);

Номер телефону яким користувалась зникла особа;

Номер телефону контактної особи.

Нагадаємо, у Київській області знайшли тіло вбитого під час російської окупації чоловіка. Воно знаходилося в люку на узбіччі Житомирської траси.