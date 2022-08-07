Поліція Київської області просить допомоги із встановленням осіб загиблих

З 15 червня до 27 липня до моргів Київської області надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України. Серед них - загиблі на території металургійного комбінату “Азовсталь”.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
Для ідентифікації загиблих в слідчому управлінні поліції Київської області визначені слідчі та спецномер телефону для пошуку рідних.
Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp, Telegram на номер +380936684014. Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей.
В повідомленні слідчим треба вказати наступну інформацію:
- Прізвище, ім’я по батькові та дата народження розшукуваної особи;
- Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
- Наявність прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше)
- Фото зниклої особи;
- Татуювання (детальний опис) - фото;
- Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність чи зрощені пальці на ногах або руках);
- Особисті речі та документи, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
- Номер телефону яким користувалась зникла особа;
- Номер телефону контактної особи.
Нагадаємо, у Київській області знайшли тіло вбитого під час російської окупації чоловіка. Воно знаходилося в люку на узбіччі Житомирської траси.