Російська пропаганда поширює тези, що Україна порушує правила ведення війни, - ЦПД

Центр протидії дезінформації висвітлює основні теми, які просували російські ЗМІ цього тижня.

Російські пропагандисти серед іншого стверджують, що Україна порушує правила ведення війни.

Про це йдеться у повідомленні ЦПД при РНБО України.

"Знищення російських складів боєприпасів, командних пунктів, руйнування логістики ЗС РФ та успішні удари української артилерії по скупченням російських військ ворожа пропаганда подає як обстріли ЗСУ мирних міст та цивільних об’єктів інфраструктури, завжди наголошуючи на втратах серед цивільних", - зазначають у повідомленні.

Згідно з аналізом центру, звинувачення цивілізованого світу у теракті в Оленівці, коли було знищено понад 50 українських військовополонених, пропаганда РФ висвітлює як добре сплановану та потужну інформаційну атаку. Головна мета такої атаки - визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Крім того, тактичні успіхи ЗСУ на окремих ділянках фронту подаються як маневри ЗС РФ, що добровільно віддають незручний відтинок фронту, щоб потім завдати контрудару.

Нагадаємо, російські ЗМІ також розповсюджують фейк про нелюдське ставлення "Правого сектора" до полонених.

Днями компанія Meta, що володіє соцмережами Facebook та Instagram, видалила більше 1000 ботів, які "підтримували" війну Росії проти України.