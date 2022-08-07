Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Сьогоднішній день – День Повітряних сил Збройних Сил України, і хочу зараз іще раз привітати з професійним святом усіх військових пілотів і не тільки – а усіх захисників і захисниць нашого неба. Ми всі пишаємося вами та бажаємо вам стільки перемог, щоб російські військові просто боялися навіть самої лише думки про наше українське небо”, - сказав Володимир Зеленський.

Вранці сьогодні президент України привітав бійців і командирів Повітряних сил, вручив державні нагороди найкращим воїнам. Також він передав ордени «Золота Зірка» дружинам загиблих Героїв України – підполковника Едуарда Вагоровського та майора Дмитра Коломійця, які віддали свої життя, рятуючи побратимів і захищаючи нашу державу.

“Говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції” - зазначив Зеленський.

Він додав, що ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільших втрат. Авдіївка, Піски, Марʼїнка, Бахмутський та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. Важко й на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили.

“Ключове зараз, як і раніше, – це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів. Кожного дня й без будь-яких пауз працюємо для посилення постачання зброї, для того, щоб відправляти на передову більш потужні й далекобійні системи. І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин”, - розповів президент України.

Володимир Зеленський нагадав, що щотижня з’являється дедалі більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендумів у зайнятих ними районах півдня нашої держави.

“Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною. Позиція нашої держави залишається такою, якою була й раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які російській же стороні однозначно будуть потрібні в певний момент”, - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що сьогодні в Київ прибула Джессіка Честейн – американська акторка. Вона відвідала “Охматдит”, на власні очі побачила наслідки російської окупації в Ірпені Київської області.

“Її розповідь про нашу війну точно буде почутою. Готуємо важливу гуманітарну акцію.

І я вдячний усім друзям України за кордоном і всім, хто допомагає розширенню наших зв’язків у світі”, - підсумував президент України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що російські терористи стали першими у світі, хто використовує для терору атомну станцію.