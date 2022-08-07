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На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів

Деякі було чутно ще до оголошення повітряної тривоги майже на всій території України.

На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Ілюстративне фото
Фото: Волинь24

У Вінниці у неділю ввечері було чутно звуки вибухів. Подібні повідомлення надходять з інших регіонів. Деякі зі звуків пролунали ще до повітряної тривоги.

Про це повідомляють різні джерела.

"На Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи. Чекаємо офіційної інформації. На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - зазначили у Вінницькій міськраді.

За даними Суспільного, про звуки вибухів також повідомляли у Кропивницькому на Кіровоградщині.

Кореспонденти Громадського повідомляють про звуки вибухів в Умані на Черкащині, які було чутно ще до оголошення повітряної тривоги.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook також повідомив про схожий на вибух звук.

"Було чутно звук, схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано", - зазначив він та порадив очікувати на офіційну інформацію.

В цей час було оголошено повітряну тривогу майже на всій території України.

Нагадаємо, вчора в результаті обстрілів окупанти пошкодили три датчики радіаційного моніторингу ЗАЕС.

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