“Іноземні найманці стріляють по мешканцях Харківщини, які не хочуть поступатися будинками”, – дезінформація від РФ

Російські ЗМІ також розповсюджують фейк про нелюдське ставлення “Правого сектора” до полонених.

Російські ЗМІ розповсюджують фейк про нелюдське ставлення “Правого сектора” до полонених.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Пропагандистські ЗМІ рф з посиланням на бойовиків незаконних збройних формувань, що діють на території Донецької області, повідомили “про нелюдське ставлення “Правого сектора” до полонених, оскільки бойовики робили каліками всіх російських військових, що потрапили в полон”, – зазначають у ЦПД.

Також представник російського МЗС поширює маніпуляцію, що “обстріли ЗСУ ядерних об’єктів в Україні можуть призвести до катастрофи, подібної до Чорнобильської і зараз складається досить небезпечна ситуація”.

Окрім того, у російському Міноборони дезінформують, що “у Харківській області іноземні найманці відкрили вогонь по місцевих жителях, які не захотіли поступатися своїми будинками, внаслідок конфлікту постраждало 9 цивільних осіб”.

Водночас російські експерти-пропагандисти зазначили, що “люди втомилися від бойових дій, тому ексцесів зі стріляниною під час розміщення військ у житлових будинках не уникнути”.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Росії поширюють фейки про те, що понад 80% військових країни-агресора, що повернулися з українського полону, зазнали фізичного насильства.