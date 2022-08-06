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“Іноземні найманці стріляють по мешканцях Харківщини, які не хочуть поступатися будинками”, – дезінформація від РФ

Російські ЗМІ також розповсюджують фейк про нелюдське ставлення “Правого сектора” до полонених.

“Іноземні найманці стріляють по мешканцях Харківщини, які не хочуть поступатися будинками”, – дезінформація від РФ
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Російські ЗМІ розповсюджують фейк про нелюдське ставлення “Правого сектора” до полонених.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при РНБО.

“Пропагандистські ЗМІ рф з посиланням на бойовиків незаконних збройних формувань, що діють на території Донецької області, повідомили “про нелюдське ставлення “Правого сектора” до полонених, оскільки бойовики робили каліками всіх російських військових, що потрапили в полон”, – зазначають у ЦПД. 

Також представник російського МЗС поширює маніпуляцію, що “обстріли ЗСУ ядерних об’єктів в Україні можуть призвести до катастрофи, подібної до Чорнобильської і зараз складається досить небезпечна ситуація”.

Окрім того, у російському Міноборони дезінформують, що “у Харківській області іноземні найманці відкрили вогонь по місцевих жителях, які не захотіли поступатися своїми будинками, внаслідок конфлікту постраждало 9 цивільних осіб”.

Водночас російські експерти-пропагандисти зазначили, що “люди втомилися від бойових дій, тому ексцесів зі стріляниною під час розміщення військ у житлових будинках не уникнути”.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Росії поширюють фейки про те, що понад 80% військових країни-агресора, що повернулися з українського полону, зазнали фізичного насильства

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