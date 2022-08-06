З Донецької області вдалося евакуювати майже 2 тисячі людей

З них – 385 дітей і 102 маломобільні особи.

З Донецької області вдалося евакуювати майже 2 тисячі людини, з них – 385 дітей і 102 маломобільні особи.

Про це повідомила віцепремʼєрка – міністр із питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук в ефірі 24 каналу.

“Нам важливо, аби люди дуже швидко евакуювалися, бо обстріли не вщухають і зима ось-ось прийде”, – зазначила вона.

За словами Верещук, зареєструватися на евакуацію можна, зателефонувавши до Донецької ОВА та на телефон гарячої лінії міністерства – 1548.

“Ми допоможемо зареєструватися, допоможемо виїхати до місця евакуації, а потім – з транспортуванням до місця проживання”, – сказала Верещук.

Людей евакуйовують у Кіровоградську, Полтавську, Хмельницьку і Житомирську області.

Після прибуття вони одразу готівкою отримують одноразову допомогу: на дорослу людину – 2 тисячі грн, на дитину – 3 тисячі грн і людям з інвалідністю – також 3 тисячі грн.

“Такі виплати будуть відбуватися щомісяця”, – зауважила міністр.

Вона додала, що люди також отримують виплати від міжнародних організацій. Якщо у родині є три і більше дитини, то вона отримує допомогу від UNICEF, а якщо маломобільні люди, то допомагають, зокрема, ООН та Червоний Хрест.

“Цей процес вже налагоджено – залишилося евакуюватися, захотіти це зробити і держава точно допоможе”, – зазначила Верещук.

Віцепрем’єрка розповіла, що керівники військових адміністрацій на місцях проводять оповіщення та інформування людей щодо евакуації. Однак якщо людина таки вирішить залишитися на території Донеччини, то їй доведеться писати відмову.

“Є спеціальний бланк – людина повідомлена, усвідомлює і несе персональну відповідальність за своє життя та здоров’я у випадку негативних наслідків”, – підсумувала вона.

Нагадаємо, загалом з початку серпня з небезпечних і тимчасово окупованих росіянами регіонів України вдалося евакувати 5 тисяч цивільних.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ із території Донеччини виїхало вже дві третини мешканців.

На рівні держави створено евакуаційний штаб і з Донецької області мають виїхати ще понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.