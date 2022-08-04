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Майже п'ять тисяч жителів з небезпечних і тимчасово окупованих регіонів вдалося евакуювати за перші дні серпня

Лише з Донецької області вивезли 1138 осіб.

Майже п'ять тисяч жителів з небезпечних і тимчасово окупованих регіонів вдалося евакуювати за перші дні серпня
Фото: Мінреінтеграції

З небезпечних і тимчасово окупованих росіянами регіонів України вдалося евакуювати за перші дні серпня близько п'яти тисяч цивільних.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Як розповів заступник міністра Олексій Бородай, від початку тижня лише з Донецької області вивезли 1138 громадян. Серед них - 246 дітей та 57 маломобільних осіб з інвалідністю.

За цей же період вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей майже 2,7 тис. цивільних.

1 серпня з ТОТ Харківщини у безпечні місця доправили 872 жителів, серед яких 203 дитини.

Нагадаємо, днями очільниця МінТОТ Ірина Верещук розповіла про план дій для тих, хто має евакуюватися з Донецької області. За її словами, на рівні держави створено евакуаційний штаб і з Донецької області мають виїхати понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ із території Донеччини виїхало вже дві третини мешканців. Залишилося близько 250 тисяч.

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