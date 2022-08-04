Укрзалізниця призначає курсування додаткових приміських поїздів

Укрзалізниця призначила з наступного тижня додаткові приміські поїзди по Київській області.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

З наступного понеділка, 8 серпня, призначаються такі приміські поїзди:

№6670 Клавдієво – Святошин курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Клавдієве о 05:15, прибуття на станцію Святошин о 06:07. Зворотно цей поїзд вирушає зі станції Святошин о 7:48 та прибуває до станції Тетерів о 09:26.

№6672 Немішаєве – Борщагівка-техн. курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Немішаєве о 08:45, прибуття на станцію Борщагівка-техн. о 09:54.

№7767 Борщагівка-техн. – Клавдієве курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Борщагівка-техн. о 04:02, прибуття на станцію Клавдієве о 04:57.

№7644 Святошин – Дарниця курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Святошин о 06:10, прибуття на станцію Дарниця о 06:52.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила з 3 та 4 серпня нові поїзди в мережі Kyiv City Express. Також внесені зміни в рух ще одного поїзда.