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Укрзалізниця призначає курсування додаткових приміських поїздів

Всього почнуть курсувати чотири нових електрички.

Укрзалізниця призначає курсування додаткових приміських поїздів
Фото: sannews.com.ua

Укрзалізниця призначила з наступного тижня додаткові приміські поїзди по Київській області. 

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

З наступного понеділка, 8 серпня, призначаються такі приміські поїзди:

  • №6670 Клавдієво – Святошин курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Клавдієве о 05:15, прибуття на станцію Святошин о 06:07. Зворотно цей поїзд вирушає зі станції Святошин о 7:48 та прибуває до станції Тетерів о 09:26.
  • №6672 Немішаєве – Борщагівка-техн. курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Немішаєве о 08:45, прибуття на станцію Борщагівка-техн. о 09:54.
  • №7767 Борщагівка-техн. – Клавдієве курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Борщагівка-техн. о 04:02, прибуття на станцію Клавдієве о 04:57.
  • №7644 Святошин – Дарниця курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Святошин о 06:10, прибуття на станцію Дарниця о 06:52.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила з 3 та 4 серпня нові поїзди в мережі Kyiv City Express. Також внесені зміни в рух ще одного поїзда.

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